{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" победил "Сочи" в КХЛ, забросив четыре шайбы в третьем периоде

После второго периода красно-белые уступали со счетом 0:3, но в итоге смогли одержать победу в овертайме - 5:4
Фото {{sliderIndex+1}} из 15
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 15

Описание
© Станислав Красильников/ТАСС
Анастасия Мыскина
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:4 в овертайме обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8203 зрителей.

На эту тему

В составе "Спартака" шайбы забросили Ансель Галимов (44-я минута), Аким Тришин (49), Денис Кокарев (53), Яков Рылов (57), победный гол за 22 секунды до конца овертайма забил Дмитрий Вишневский. У "Сочи" отличились Денис Мосалев (6), Мальте Стрёмвалль (34, 56) и Андрей Алтыбармакян (39). На 3-й минуте встречи арбитр удалил до конца игры защитника "Спартака" Максима Гончарова за блокировку.

Перед игрой символическое вбрасывание произвела победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина.

"Спартак" сумел отыграть отставание в три шайбы, забросив четыре шайбы в течение третьего периода, всего в заключительной трети матча команды забросили пять шайб. После второго периода московский клуб уступал со счетом 0:3 и произвел замену голкипера, вместо Юлиуса Гудачека место в воротах занял Никита Беспалов.

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. "Сочи" идет девятым, имея в активе 37 очков после 39 встреч. В следующем матче подопечные Олега Знарка на домашней площадке сыграют с "Барысом" из Нур-Султана, "Сочи" на выезде встретится с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 22 декабря.

В параллельном матче подольский "Витязь" на своем льду уступил "Барысу" со счетом 2:5. Нападающий "Витязя" Евгений Артюхин провел 400-й матч в КХЛ, набрав в них 99 (45 шайб + 54 голевые передачи) очков.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА372222038108-6155
2СКА3915552210103-7854
3Динамо Мск3918313212112-9049
4Йокерит3716413310103-9748
5Спартак3814341412105-9447
6Витязь381424431182-8647
7Локомотив3914351016105-10045
8Торпедо3913423116106-10642
9Сочи391311161782-10037
10Северсталь39624361876-11233
11Динамо Мн38621551987-13528
12Динамо Р39750122470-12027

 

Реклама на ТАСС
КХЛ
Стрёмвалль: хоккеисты "Сочи" в матче со "Спартаком" могли сыграть с большей самоотдачей
После двух периодов "Сочи" вел со счетом 3:0, но в итоге уступил в овертайме - 4:5
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС