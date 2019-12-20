"Спартак" победил "Сочи" в КХЛ, забросив четыре шайбы в третьем периоде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:4 в овертайме обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8203 зрителей.

В составе "Спартака" шайбы забросили Ансель Галимов (44-я минута), Аким Тришин (49), Денис Кокарев (53), Яков Рылов (57), победный гол за 22 секунды до конца овертайма забил Дмитрий Вишневский. У "Сочи" отличились Денис Мосалев (6), Мальте Стрёмвалль (34, 56) и Андрей Алтыбармакян (39). На 3-й минуте встречи арбитр удалил до конца игры защитника "Спартака" Максима Гончарова за блокировку.

Перед игрой символическое вбрасывание произвела победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина.

"Спартак" сумел отыграть отставание в три шайбы, забросив четыре шайбы в течение третьего периода, всего в заключительной трети матча команды забросили пять шайб. После второго периода московский клуб уступал со счетом 0:3 и произвел замену голкипера, вместо Юлиуса Гудачека место в воротах занял Никита Беспалов.

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. "Сочи" идет девятым, имея в активе 37 очков после 39 встреч. В следующем матче подопечные Олега Знарка на домашней площадке сыграют с "Барысом" из Нур-Султана, "Сочи" на выезде встретится с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 22 декабря.

В параллельном матче подольский "Витязь" на своем льду уступил "Барысу" со счетом 2:5. Нападающий "Витязя" Евгений Артюхин провел 400-й матч в КХЛ, набрав в них 99 (45 шайб + 54 голевые передачи) очков.