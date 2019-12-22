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Футбол в Германии

Ханс-Дитер Флик останется главным тренером "Баварии" до конца сезона

Специалист был назначен на должность исполняющего обязанности наставника команды 3 ноября
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 22 декабря. Руководство немецкого футбольного клуба "Бавария" приняло решение оставить на посту главного тренера Ханса-Дитера Флика до окончания текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

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Флик был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера "Баварии" 3 ноября. Он возглавил команду после увольнения хорвата Нико Ковача, который лишился своего поста после поражения в чемпионате Германии от франкфуртского "Айнтрахта" (1:5). Под руководством Флика мюнхенцы провели десять матчей, в которых одержали восемь побед и дважды потерпели поражение. Соотношение забитых и пропущенных мячей за этот период составило 32:7.

"Мы очень довольны работой Флика. Под его руководством мы добились исторического результата, победив во всех матчах группового раунда Лиги чемпионов, также мы смогли вернуться в борьбу за лидерство в чемпионате Германии. Я убежден, что в следующем году мы продолжим играть также успешно и эффектно, как это было в последних играх", - заявил исполнительный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге официальному сайту "Баварии".

После 17 туров "Бавария" занимает третье место в чемпионате Германии, набрав 33 очка. Мюнхенцы отстают от лидирующего "Лейпцига" на 4 очка. После окончания зимнего перерыва в Бундеслиге "Бавария" 22 января в гостях встретится с берлинской "Гертой". В Лиге чемпионов немецкий клуб сыграет в 1/8 финала с английским "Челси". Первый матч двухраундового противостояния пройдет 25 февраля в Лондоне.

"Я рад, что руководство "Баварии" продолжает доверять мне. Я получаю удовольствие от работы с командой. Мы смогли добиться хороших стартовых позиций перед началом второй части чемпионата. Теперь нам предстоит "перезарядить батарейки" во время тренировочных сборов, чтобы весной выиграть как можно больше матчей и титулов", - сказал Флик.

Флику 54 года. Будучи игроком "Баварии" он стал четырехкратным чемпионом Германии (1985, 1987, 1989, 1990) и выиграл национальный кубок (1986). С 2006 по 2017 год он входил в тренерский штаб немецкой сборной, которая стала чемпионом мира в 2014 году. В "Баварии" он оказался в июле 2019 года, куда его пригласил Ковач на должность помощника главного тренера.

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