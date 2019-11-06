"Бавария" стала первой командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 6 ноября. Немецкая "Бавария" на своем поле со счетом 2:0 победила греческий "Олимпиакос" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

В составе хозяев поля отличились поляк Роберт Левандовский (69-я минута) и хорват Иван Перишич (89). Для польского футболиста этот гол стал 31-м на групповых этапах Лиги чемпионов в составе "Баварии", он сравнялся по этому показателю с аргентинским форвардом испанской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Бавария" одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков. Идущий на втором месте английский "Тоттенхэм" набрал четыре очка после трех матчей. На третьем месте сербская "Црвена Звезда" (3), "Олимпиакос" замыкает таблицу (1).

В следующем туре "Бавария" сыграет в гостях с "Црвеной Звездой" 26 ноября, "Олимпиакос" в этот же день в гостях встретится с "Тоттенхэмом".