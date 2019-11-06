Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Бавария" стала первой командой, вышедшей в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Немецкий клуб одержал четвертую победу подряд, обыграв греческий "Олимпиакос"
Роберт Левандовский EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 6 ноября. Немецкая "Бавария" на своем поле со счетом 2:0 победила греческий "Олимпиакос" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

В составе хозяев поля отличились поляк Роберт Левандовский (69-я минута) и хорват Иван Перишич (89). Для польского футболиста этот гол стал 31-м на групповых этапах Лиги чемпионов в составе "Баварии", он сравнялся по этому показателю с аргентинским форвардом испанской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Бавария" одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков. Идущий на втором месте английский "Тоттенхэм" набрал четыре очка после трех матчей. На третьем месте сербская "Црвена Звезда" (3), "Олимпиакос" замыкает таблицу (1).

В следующем туре "Бавария" сыграет в гостях с "Црвеной Звездой" 26 ноября, "Олимпиакос" в этот же день в гостях встретится с "Тоттенхэмом".

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в домашнем матче Лиги чемпионов
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС