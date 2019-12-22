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НХЛ

Овечкин выбран игроком первого звена команды десятилетия НХЛ по версии NBC

Евгений Малкин оказался во второй тройке нападения
Александр Овечкин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 22 декабря. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин попал в первое звено команды десятилетия Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NBC. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский телеканал.

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Вместе с Овечкиным в первое звено были выбраны форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби и нападающий "Чикаго" Патрик Кейн.

Евгений Малкин ("Питтсбург") оказался во второй тройке нападения, где компанию ему составили Анже Копитар ("Лос-Анджелес") и Патрис Бержерон ("Бостон").

С 2011 года Овечкин шесть раз получил награду "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли, по итогам того сезона был признан самым ценным игроком плей-офф ("Конн Смайт Трофи"). В 2011 году получил "Харт Трофи" - награду лучшему игроку "регулярки". В 37 матчах нынешнего сезона Овечкин забросил 22 шайбы и отдал 13 результативных передач, он занимает пятое место в списке снайперов лиги.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичМалкин, Евгений Владимирович
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