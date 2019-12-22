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Турнир претендентов по шахматам

Смагин: участие в турнире претендентов станет серьезным шагом вперед для Непомнящего

В воскресенье россиянин Ян Непомнящий стал победителем этапа Гран-при в Иерусалиме

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Победа российского гроссмейстера Яна Непомнящего на заключительном этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме и его выход в турнир претендентов были ожидаемыми - это серьезный шаг российского шахматиста. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

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В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который завершился в Иерусалиме. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами. Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете Гран-при, первое место ранее себе обеспечил россиянин Александр Грищук (20 очков).

"Ян Непомнящий - просто молодец, финал нужно было выигрывать у соперника, которому сопутствовала удача. Первую партию он уверенно и без нервотрепки выиграл, во второй сыграл вничью, решив спортивную задачу. Его выход в турнир претендентов - это серьезный, но предсказуемый шаг, он неплохо играл. Пусть он и не будет в числе очевидных фаворитов турнира претендентов, но его манера игры ценится в таком соревновании", - отметил Смагин.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

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