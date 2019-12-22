Знарок: хоккеисты "Спартака" бились до конца и победили в тяжелом матче с "Барысом"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" проявили характер в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Барыса" из Нур-Султана и добились тяжелой победы. Таким мнением на послематчевой пресс-конференции поделился главный тренер красно-белых Олег Знарок.

В воскресенье "Спартак" обыграл "Барыс" дома со счетом 3:1.

"Тяжелый матч, начало было неплохим, но к сожалению, у нас было много удалений. Ребята бились до конца и добились победы. Но "Спартак" может играть еще лучше", - заявил Знарок.

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка подчеркнул, что его команде не хватило реализации при игре в большинстве. "Спартак" в первой половине встречи был посвежее, мы проиграли стыки, единоборства. Равная игра получилась, нам для победы нужно было шансы в большинстве использовать", - отметил специалист.

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. "Барыс" располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах.