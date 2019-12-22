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КХЛ

"Спартак" выиграл у "Барыса" в ретро-матче в КХЛ

Московскому клубу в воскресенье исполнилось 73 года
Игроки "Спартака" и "Барыса" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" и "Барыса"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома выиграл у "Барыса" из Нур-Султана со счетом 3:1 в ретро-матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11073 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25) и Александр Хохлачев (60), у "Барыса" шайбу забросил Аркадий Шестаков (27).

Команды встретились во второй раз в нынешнем сезоне, ранее "Барыс" победил "Спартак" на своей площадке со счетом 3:0.

Ранее в воскресенье петербургский СКА на своем льду выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 2:1. Команды встретились во второй раз в сезоне, в первом матче СКА победил со счетом 3:1. Форвард хозяев Антон Бурдасов провел 500-й матч в КХЛ (411 матчей в регулярном чемпионате и 89 встреч в плей-офф). "Металлург" не может переиграть СКА в Санкт-Петербурге на протяжении семи матчей, последний раз магнитогорский клуб обыграл на выезде СКА 6 ноября 2014 года (2:1).

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Москвичи одержали третью победу подряд. "Барыс" располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах. Казахстанский клуб прервал серию из четырех побед.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" в среду, в тот же день "Барыс" примет СКА.

Антураж ретро-матча

"Спартаку" в субботу исполнилось 73 года. Подтрибунное помещение хоккейной арены превратилось в территорию 1970-х годов, болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители имели шанс глубже погрузиться в атмосферу СССР, посетив магазин грампластинок, дворец пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту "Спартака" Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионата СССР больше 400 шайб за карьеру.

Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на ретро-автомобилях ГАЗ-24 "Волга". Символическое вбрасывание произвели чемпионы СССР 1976 года в составе красно-белых Александр Якушев, Виктор Кривопалов, Федор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов. Перед этим зрители увидели живое исполнение песен Аллы Пугачевой и группы ABBA. Сами хоккеисты "Спартака" играли в ретро-форме, трансляция матча на кубе шла полностью в черно-белом цвете, а группа поддержки была одета в стильные наряды 1970-х годов.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА382322038114-6257
2СКА4016552210105-7956
3Динамо Мск4019313212115-9151
4Йокерит3817413310108-10150
5Спартак3915341412108-9549
6Локомотив4015351016109-10247
7Витязь401424431385-9747
8Торпедо4014423116113-10844
9Сочи401311161883-10337
10Северсталь40624361978-11533
11Динамо Мн39621552088-14028
12Динамо Р40750122573-12527
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс382512208113-6658
2Авангард402013241099-7854
3Барыс381551061087-7450
4Автомобилист371461141193-8947
5Сибирь381910321386-8345
6Салават Юлаев411631501695-9145
7Куньлунь401433231594-9745
8Адмирал371344111486-8844
9Металлург Мг401323431590-8843
10Нефтехимик401223231796-10240
11Амур371112231869-8333
12Трактор401130212375-10531

 

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