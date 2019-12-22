"Спартак" выиграл у "Барыса" в ретро-матче в КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома выиграл у "Барыса" из Нур-Султана со счетом 3:1 в ретро-матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11073 зрителей.

В составе "Спартака" отличились Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25) и Александр Хохлачев (60), у "Барыса" шайбу забросил Аркадий Шестаков (27).

Команды встретились во второй раз в нынешнем сезоне, ранее "Барыс" победил "Спартак" на своей площадке со счетом 3:0.

Ранее в воскресенье петербургский СКА на своем льду выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 2:1. Команды встретились во второй раз в сезоне, в первом матче СКА победил со счетом 3:1. Форвард хозяев Антон Бурдасов провел 500-й матч в КХЛ (411 матчей в регулярном чемпионате и 89 встреч в плей-офф). "Металлург" не может переиграть СКА в Санкт-Петербурге на протяжении семи матчей, последний раз магнитогорский клуб обыграл на выезде СКА 6 ноября 2014 года (2:1).

"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Москвичи одержали третью победу подряд. "Барыс" располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах. Казахстанский клуб прервал серию из четырех побед.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" в среду, в тот же день "Барыс" примет СКА.

Антураж ретро-матча

"Спартаку" в субботу исполнилось 73 года. Подтрибунное помещение хоккейной арены превратилось в территорию 1970-х годов, болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители имели шанс глубже погрузиться в атмосферу СССР, посетив магазин грампластинок, дворец пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту "Спартака" Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионата СССР больше 400 шайб за карьеру.

Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на ретро-автомобилях ГАЗ-24 "Волга". Символическое вбрасывание произвели чемпионы СССР 1976 года в составе красно-белых Александр Якушев, Виктор Кривопалов, Федор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов. Перед этим зрители увидели живое исполнение песен Аллы Пугачевой и группы ABBA. Сами хоккеисты "Спартака" играли в ретро-форме, трансляция матча на кубе шла полностью в черно-белом цвете, а группа поддержки была одета в стильные наряды 1970-х годов.