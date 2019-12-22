"Спартак" выиграл у "Барыса" в ретро-матче в КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома выиграл у "Барыса" из Нур-Султана со счетом 3:1 в ретро-матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11073 зрителей.
В составе "Спартака" отличились Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25) и Александр Хохлачев (60), у "Барыса" шайбу забросил Аркадий Шестаков (27).
Команды встретились во второй раз в нынешнем сезоне, ранее "Барыс" победил "Спартак" на своей площадке со счетом 3:0.
Ранее в воскресенье петербургский СКА на своем льду выиграл у магнитогорского "Металлурга" со счетом 2:1. Команды встретились во второй раз в сезоне, в первом матче СКА победил со счетом 3:1. Форвард хозяев Антон Бурдасов провел 500-й матч в КХЛ (411 матчей в регулярном чемпионате и 89 встреч в плей-офф). "Металлург" не может переиграть СКА в Санкт-Петербурге на протяжении семи матчей, последний раз магнитогорский клуб обыграл на выезде СКА 6 ноября 2014 года (2:1).
"Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Москвичи одержали третью победу подряд. "Барыс" располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах. Казахстанский клуб прервал серию из четырех побед.
В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью" в среду, в тот же день "Барыс" примет СКА.
Антураж ретро-матча
"Спартаку" в субботу исполнилось 73 года. Подтрибунное помещение хоккейной арены превратилось в территорию 1970-х годов, болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители имели шанс глубже погрузиться в атмосферу СССР, посетив магазин грампластинок, дворец пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту "Спартака" Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионата СССР больше 400 шайб за карьеру.
Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на ретро-автомобилях ГАЗ-24 "Волга". Символическое вбрасывание произвели чемпионы СССР 1976 года в составе красно-белых Александр Якушев, Виктор Кривопалов, Федор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов. Перед этим зрители увидели живое исполнение песен Аллы Пугачевой и группы ABBA. Сами хоккеисты "Спартака" играли в ретро-форме, трансляция матча на кубе шла полностью в черно-белом цвете, а группа поддержки была одета в стильные наряды 1970-х годов.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|38
|23
|2
|2
|0
|3
|8
|114-62
|57
|2
|СКА
|40
|16
|5
|5
|2
|2
|10
|105-79
|56
|3
|Динамо Мск
|40
|19
|3
|1
|3
|2
|12
|115-91
|51
|4
|Йокерит
|38
|17
|4
|1
|3
|3
|10
|108-101
|50
|5
|Спартак
|39
|15
|3
|4
|1
|4
|12
|108-95
|49
|6
|Локомотив
|40
|15
|3
|5
|1
|0
|16
|109-102
|47
|7
|Витязь
|40
|14
|2
|4
|4
|3
|13
|85-97
|47
|8
|Торпедо
|40
|14
|4
|2
|3
|1
|16
|113-108
|44
|9
|Сочи
|40
|13
|1
|1
|1
|6
|18
|83-103
|37
|10
|Северсталь
|40
|6
|2
|4
|3
|6
|19
|78-115
|33
|11
|Динамо Мн
|39
|6
|2
|1
|5
|5
|20
|88-140
|28
|12
|Динамо Р
|40
|7
|5
|0
|1
|2
|25
|73-125
|27
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|38
|25
|1
|2
|2
|0
|8
|113-66
|58
|2
|Авангард
|40
|20
|1
|3
|2
|4
|10
|99-78
|54
|3
|Барыс
|38
|15
|5
|1
|0
|6
|10
|87-74
|50
|4
|Автомобилист
|37
|14
|6
|1
|1
|4
|11
|93-89
|47
|5
|Сибирь
|38
|19
|1
|0
|3
|2
|13
|86-83
|45
|6
|Салават Юлаев
|41
|16
|3
|1
|5
|0
|16
|95-91
|45
|7
|Куньлунь
|40
|14
|3
|3
|2
|3
|15
|94-97
|45
|8
|Адмирал
|37
|13
|4
|4
|1
|1
|14
|86-88
|44
|9
|Металлург Мг
|40
|13
|2
|3
|4
|3
|15
|90-88
|43
|10
|Нефтехимик
|40
|12
|2
|3
|2
|3
|17
|96-102
|40
|11
|Амур
|37
|11
|1
|2
|2
|3
|18
|69-83
|33
|12
|Трактор
|40
|11
|3
|0
|2
|1
|23
|75-105
|31