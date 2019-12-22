Шахматист Непомнящий намерен в ближайшее время начать подготовку к турниру претендентов

ТАСС, 22 декабря. Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что ему нужно начать готовиться к турниру претендентов уже в ближайшее время. Комментарий Непомнящего приводит пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии финала Гран-при FIDE, который завершился в Иерусалиме. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами. Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете Гран-при, первое место ранее себе обеспечил россиянин Александр Грищук (20 очков). Оба игрока получили путевки на турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

"Это знаменательный момент в моей карьере, гонка продолжается, мне немного тяжело, так как я устал за этот год и, возможно, у меня не будет отдыха, поскольку необходимо начать подготовку к турниру претендентов прямо сейчас, - сказал Непомнящий. - Каждая партия была трудной, включая вчерашнюю, но самую сложную партию на турнире я сыграл в матче против израильтянина Бориса Гельфанда, это была единственная партия, в которой я заслуживал поражения, но сумел его избежать".

Также Непомнящий прокомментировал свои шансы на турнире претендентов: "В первую очередь я должен играть лучше, чем в Иерусалиме, если хочу на что-то претендовать. Хорошо, что у меня был опыт игры в Гранд-туре, в котором я встречался с американцем Фабиано Каруаной и другими участниками турнира претендентов. Я постараюсь показать свою лучшую игру".

Также попадание на турнир претендентов себе гарантировали американец Фабиано Каруана как участник прошлогоднего матча за шахматную корону, победитель и финалист Кубка мира 2019 года в Ханты-Мансийске азербайджанец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь соответственно, победитель турнира на острове Мэн Ван Хао (Китай). Россиянин Кирилл Алексеенко получит специальное приглашение на турнир. Последний участник определится в январе 2020 года, им станет спортсмен, занимающий наивысшую строчку по сумме мировых рейтингов за 2019 год из тех, кто не смог квалифицироваться на турнир претендентов. На данный момент лидером является голландец Аниш Гири.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.