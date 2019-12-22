Хоккейный подарок в стиле ретро. "Спартак" в день рождения клуба обыграл "Барыс"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над "Барысом" из Нур-Султана со счетом 3:1 в домашнем ретро-матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в день 73-летия столичного клуба. Хоккейный "Спартак" был образован в 1946 году. В честь важнейшей даты в истории клуба организаторы решили провести игру с "Барысом" в стиле ретро, подобный матч красно-белые провели в пятый раз. Временным отрезком были выбраны 1970-е.

В подтрибунном помещении арены зрители смогли окунуться в атмосферу того времени. Болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, а один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители также могли посетить магазин грампластинок, съезд пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту "Спартака" Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионатов СССР больше 400 шайб.

Символическое вбрасывание сегодня производят чемпионы страны-1976: Виктор Криволапов, Фёдор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк, Виктор Шалимов и Александр Якушев! pic.twitter.com/cpfq2QBYeI — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 22, 2019

Сами хоккеисты красно-белых приехали на игру на автомобилях ГАЗ-24 "Волга", вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек после матча признался в том, что был очень впечатлен красотой ретро-автомобилей. За несколько минут до стартового свистка зрители увидели актеров, которые вживую исполнили песни знаменитой шведской группы АВВА, а также композиции Аллы Пугачевой. Символическое вбрасывание произвели чемпионы СССР 1976 года в составе красно-белых Александр Якушев, Виктор Кривопалов, Федор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов. Тяжелая победа "Спартака" Первый период полностью остался за "Спартаком". Подопечные Олега Знарка активно прессинговали соперника на его половине, плотно встречали игроков "Барыса" в средней зоне, не давали бросать у своих ворот. При этом в атаке у красно-белых было не меньше успехов, которые привели к голу Ильи Зубова на девятой минуте встречи. Второй период получился самым интересным - на 25-й минуте матча Артем Федоров удвоил преимущество "Спартака". Спустя две минуты гости провели первую серьезную атаку в матче, которая завершилась голом Аркадия Шестакова. В середине периода капитан "Барыса" Даррен Дитц получил повреждение ключицы после блокировки сильного броска, хоккеист после нескольких минут консультаций с клубными врачами вернулся на площадку.

Шайба Артёма Фёдорова (2:0) pic.twitter.com/71TGum6Ljk — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 22, 2019

Третий период ознаменовался большим количеством удалений со стороны "Спартака", особенно отметился Федоров, который получил 10-минутное удаление за чересчур активную беседу с арбитром. Однако такой подарок со стороны хозяев хоккеисты "Барыса" не смогли использовать. В середине периода арбитры прибегли к помощи видеоповтора после того, как Гудачек зафиксировал шайбу щитками на линии ворот, но после долгих просмотров гол не был засчитан. Несмотря на давление со стороны гостей в концовке встречи, на последних секундах нападающий красно-белых Александр Хохлачев послал шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет в матче - 3:1. "Спартак" может играть лучше После матча Гудачек не скрывал своих положительных эмоций и назвал победу над "Барысом" лучшей в сезоне. "Очень быстрая игра была, много игроков "Барыса" передо мной постоянно катались, но мы знали, что соперник будет так играть, готовились к этому. Все знают, что "Барыс" очень хорошо играет в большинстве, но наше меньшинство сегодня здорово отработало, к тому же я видел все броски - это самое главное для вратаря", - отметил хоккеист. Знарок же был более скромен в высказываниях после победы. "Тяжелый матч, начало было неплохим, но к сожалению, у нас было много удалений. Ребята бились до конца и добились победы", - заявил главный тренер, подчеркнув, что его подопечные могут показывать более высокий уровень игры.

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка назвал плохую реализацию при игре в большинстве ключевой проблемой команды в прошедшей встрече. "Спартак" в первой половине встречи был посвежее, мы проиграли стыки, единоборства. Равная игра получилась, нам для победы нужно было шансы в большинстве использовать", - отметил специалист. "Спартак" смог подарить своим болельщикам подарок на Новый год и день рождения клуба в последней домашней игре в 2019 году, теперь красно-белым предстоит серия из трех матчей в гостях - против "Сибири" из Новосибирска 25 декабря, челябинского "Трактора" 27 декабря и "Сочи" 29 декабря. "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. "Барыс" же вернется домой после пятиматчевой выездной серии, в течение которой одержал четыре победы. Теперь подопечным Скабелки предстоит сыграть на своей площадке против петербургского СКА 25 декабря, минского "Динамо" 27 декабря, екатеринбургского "Автомобилиста" 29 декабря и китайского "Куньлуня" 30 декабря. "Барыс" располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах.