{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккейный подарок в стиле ретро. "Спартак" в день рождения клуба обыграл "Барыс"

Хоккейный вечер прошел в атмосфере 70-х годов
Фото {{sliderIndex+1}} из 15
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 15

Описание
Ветераны "Спартака" на символическом вбрасывании перед матчем с "Барысом"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный тренер "Спартака" Олег Знарок
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" одержали победу над "Барысом" из Нур-Султана со счетом 3:1 в домашнем ретро-матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в день 73-летия столичного клуба.

Хоккейный "Спартак" был образован в 1946 году. В честь важнейшей даты в истории клуба организаторы решили провести игру с "Барысом" в стиле ретро, подобный матч красно-белые провели в пятый раз. Временным отрезком были выбраны 1970-е.

На эту тему
"Спартак" выиграл у "Барыса" в ретро-матче в КХЛ

В подтрибунном помещении арены зрители смогли окунуться в атмосферу того времени. Болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, а один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители также могли посетить магазин грампластинок, съезд пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту "Спартака" Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионатов СССР больше 400 шайб.

Сами хоккеисты красно-белых приехали на игру на автомобилях ГАЗ-24 "Волга", вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек после матча признался в том, что был очень впечатлен красотой ретро-автомобилей. За несколько минут до стартового свистка зрители увидели актеров, которые вживую исполнили песни знаменитой шведской группы АВВА, а также композиции Аллы Пугачевой. Символическое вбрасывание произвели чемпионы СССР 1976 года в составе красно-белых Александр Якушев, Виктор Кривопалов, Федор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов.

Тяжелая победа "Спартака"

Первый период полностью остался за "Спартаком". Подопечные Олега Знарка активно прессинговали соперника на его половине, плотно встречали игроков "Барыса" в средней зоне, не давали бросать у своих ворот. При этом в атаке у красно-белых было не меньше успехов, которые привели к голу Ильи Зубова на девятой минуте встречи.

Второй период получился самым интересным - на 25-й минуте матча Артем Федоров удвоил преимущество "Спартака". Спустя две минуты гости провели первую серьезную атаку в матче, которая завершилась голом Аркадия Шестакова. В середине периода капитан "Барыса" Даррен Дитц получил повреждение ключицы после блокировки сильного броска, хоккеист после нескольких минут консультаций с клубными врачами вернулся на площадку.

Третий период ознаменовался большим количеством удалений со стороны "Спартака", особенно отметился Федоров, который получил 10-минутное удаление за чересчур активную беседу с арбитром. Однако такой подарок со стороны хозяев хоккеисты "Барыса" не смогли использовать. В середине периода арбитры прибегли к помощи видеоповтора после того, как Гудачек зафиксировал шайбу щитками на линии ворот, но после долгих просмотров гол не был засчитан. Несмотря на давление со стороны гостей в концовке встречи, на последних секундах нападающий красно-белых Александр Хохлачев послал шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет в матче - 3:1.

"Спартак" может играть лучше

После матча Гудачек не скрывал своих положительных эмоций и назвал победу над "Барысом" лучшей в сезоне. "Очень быстрая игра была, много игроков "Барыса" передо мной постоянно катались, но мы знали, что соперник будет так играть, готовились к этому. Все знают, что "Барыс" очень хорошо играет в большинстве, но наше меньшинство сегодня здорово отработало, к тому же я видел все броски - это самое главное для вратаря", - отметил хоккеист.

Знарок же был более скромен в высказываниях после победы. "Тяжелый матч, начало было неплохим, но к сожалению, у нас было много удалений. Ребята бились до конца и добились победы", - заявил главный тренер, подчеркнув, что его подопечные могут показывать более высокий уровень игры.

На эту тему

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка назвал плохую реализацию при игре в большинстве ключевой проблемой команды в прошедшей встрече. "Спартак" в первой половине встречи был посвежее, мы проиграли стыки, единоборства. Равная игра получилась, нам для победы нужно было шансы в большинстве использовать", - отметил специалист.

"Спартак" смог подарить своим болельщикам подарок на Новый год и день рождения клуба в последней домашней игре в 2019 году, теперь красно-белым предстоит серия из трех матчей в гостях - против "Сибири" из Новосибирска 25 декабря, челябинского "Трактора" 27 декабря и "Сочи" 29 декабря. "Спартак" занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах.

"Барыс" же вернется домой после пятиматчевой выездной серии, в течение которой одержал четыре победы. Теперь подопечным Скабелки предстоит сыграть на своей площадке против петербургского СКА 25 декабря, минского "Динамо" 27 декабря, екатеринбургского "Автомобилиста" 29 декабря и китайского "Куньлуня" 30 декабря. "Барыс" располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА382322038114-6257
2СКА4016552210105-7956
3Динамо Мск4019313212115-9151
4Йокерит3817413310108-10150
5Спартак3915341412108-9549
6Локомотив4015351016109-10247
7Витязь401424431385-9747
8Торпедо4014423116113-10844
9Сочи401311161883-10337
10Северсталь40624361978-11533
11Динамо Мн39621552088-14028
12Динамо Р40750122573-12527

 

Теги
Знарок, Олег Валерьевич
Реклама на ТАСС
Турнир претендентов по шахматам
Три белых коня. На турнире претендентов в Екатеринбурге сыграют три российских шахматиста
Россию представят гроссмейстеры Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС