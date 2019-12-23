Непомнящий рад, что в турнире претендентов выступят три российских шахматиста

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами. Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете Гран-при, первое место ранее себе обеспечил россиянин Александр Грищук (20 очков). Оба игрока получили путевки на турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Филатов надеется, что один из трех россиян сможет выиграть турнир претендентов по шахматам

"Моя задача на Гран-при была отобраться на турнир претендентов, поэтому я удовлетворен, что удалось ее выполнить, - сказал Непомнящий. - На последнем этапе в Иерусалиме у меня было два варианта - либо выигрывать весь турнир, либо выступать туристом. Хорошо, что все получилось".

В турнире претендентов также примет участие еще один россиянин - Кирилл Алексеенко, который получил специальное приглашение. "Здорово, что в турнире претендентов в следующем году будет три российских шахматиста. В принципе, этим никого не удивить, но будет интересно. Мы с Грищуком, например, провели не один десяток партий друг против друга и отлично знаем друг друга", - сказал Непомнящий.

"Моя первая цель в 2020 году - турнир претендентов в Екатеринбурге. Подготовку к нему я начну в ближайшее время", - добавил Непомнящий.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.