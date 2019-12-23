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Шахматные турниры

Непомнящий рад, что в турнире претендентов выступят три российских шахматиста

Помимо Непомнящего, на турнире в Екатеринбурге сыграют Александр Грищук и Кирилл Алексеенко
Ян Непомнящий Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие трех российских шахматистов в турнире претендентов увеличит интерес к соревнованию. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэй И во второй партии финала Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме. В первой партии, которая прошла в субботу, россиянин одержал победу черными фигурами. Непомнящий набрал 19 очков и занял второе место в зачете Гран-при, первое место ранее себе обеспечил россиянин Александр Грищук (20 очков). Оба игрока получили путевки на турнир претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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"Моя задача на Гран-при была отобраться на турнир претендентов, поэтому я удовлетворен, что удалось ее выполнить, - сказал Непомнящий. - На последнем этапе в Иерусалиме у меня было два варианта - либо выигрывать весь турнир, либо выступать туристом. Хорошо, что все получилось".

В турнире претендентов также примет участие еще один россиянин - Кирилл Алексеенко, который получил специальное приглашение. "Здорово, что в турнире претендентов в следующем году будет три российских шахматиста. В принципе, этим никого не удивить, но будет интересно. Мы с Грищуком, например, провели не один десяток партий друг против друга и отлично знаем друг друга", - сказал Непомнящий.

"Моя первая цель в 2020 году - турнир претендентов в Екатеринбурге. Подготовку к нему я начну в ближайшее время", - добавил Непомнящий.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

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Шахматные турниры
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