Колобков: РУСАДА вмешивается в дела общественных организаций

"Выход РУСАДА за рамки полномочий, попытки влиять на выборы в федерации, а также отстранение спортсменов, не имея на это законных оснований, являются вмешательством в дела общественных организаций. Это то, за что, кстати, нас критиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), это прямое и открытое вмешательство. Все очень четко и понятно, кто за что отвечает - федерация, лично спортсмен, тренер, российская антидопинговая организация, министерство спорта, ОКР", - заявил Колобков.

"У всех есть свой устав, свои правила, все это прописано в Хартии МОК, кодексе WADA. Любая общественная организация, федерация является независимой организацией: ты не можешь как государственный чиновник рекомендовать кому-то быть президентом федерации, потому что эти задачи должны решаться внутри. И тогда мы начинаем работать с новым руководством федерации, как сейчас в легкой атлетике - мы поддержали новые выборы, считаем это необходимым, но действуем исключительно в рамках закона о спорте, гражданского кодекса, закона общественных объединений", - добавил он.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с РУСАДА расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА по обвинению в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.