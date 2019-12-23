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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков: РУСАДА вмешивается в дела общественных организаций

Министр спорта подчеркнул, что любая общественная организация является независимой
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выходит за рамки полномочий, вмешиваясь в дела общественных организаций. Такое мнение выразил министр спорта РФ Павел Колобков в эфире видеоверсии "Спорт-Экспресса".

"Выход РУСАДА за рамки полномочий, попытки влиять на выборы в федерации, а также отстранение спортсменов, не имея на это законных оснований, являются вмешательством в дела общественных организаций. Это то, за что, кстати, нас критиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), это прямое и открытое вмешательство. Все очень четко и понятно, кто за что отвечает - федерация, лично спортсмен, тренер, российская антидопинговая организация, министерство спорта, ОКР", - заявил Колобков.

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"У всех есть свой устав, свои правила, все это прописано в Хартии МОК, кодексе WADA. Любая общественная организация, федерация является независимой организацией: ты не можешь как государственный чиновник рекомендовать кому-то быть президентом федерации, потому что эти задачи должны решаться внутри. И тогда мы начинаем работать с новым руководством федерации, как сейчас в легкой атлетике - мы поддержали новые выборы, считаем это необходимым, но действуем исключительно в рамках закона о спорте, гражданского кодекса, закона общественных объединений", - добавил он.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с РУСАДА расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА по обвинению в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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