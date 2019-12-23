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Лига чемпионов

"Спартак", ЦСКА и "Зенит" вошли в список 100 лучших клубов в истории Лиги чемпионов

В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год
Описание
© AP Photo/Claude Paris

ТАСС, 23 декабря. Российские "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" вошли в список 100 лучших команд в истории Лиги чемпионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу в рейтинге начислялось два очка, за ничью - одно.

Среди российских команд лучшим стал "Спартак", занявший 34-е место в рейтинге (111 очков), ЦСКА занял 45-е место (92), "Зенит" - 57-е (70), "Локомотив" - 97-е (36), "Рубин" - 163-е (15), "Ростов" - 214-е (10), "Торпедо" - 339-е (3), "Динамо" - 374-е (2), "Краснодар" - 398-е (2), "Алания" - 495-е (0).

Первое место в рейтинге занял испанский "Реал" (600), вторая строчка у немецкой "Баварии" (474), на третьей позиции испанская "Барселона" (446).

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