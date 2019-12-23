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КХЛ

Цулыгин: плюсы участия ХК "Салават Юлаев" в Кубке Шпенглера найти сложно

Уфимский клуб сыграет на турнире, который пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не видит плюсов в участии команды в Кубке Шпенглера. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Николай Цулыгин.

В нынешнем году Кубок Шпенглера пройдет в Давосе с 26 по 31 декабря. КХЛ будет представлять "Салават Юлаев", который на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.

"Мы уже ощутили на себе спад, потому что нам пришлось сыграть много игр подряд. Для нас самое главное - чемпионат КХЛ, поэтому сложно найти какие-то плюсы [в участии в Кубке Шпенглера]", - отметил Цулыгин.

В понедельник "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Давосе сыграет с "Ак Барсом". "Мы должны показать сегодня хороший хоккей, чтобы в Европе понимали, что КХЛ - очень сильная лига", - сказал Цулыгин.

"Салават Юлаев" потерпел три поражения подряд в последних матчах регулярного чемпионата. "Мы играли неплохо, просто где-то не могли реализовать свои моменты. У нас много больных, кто-то играет на уколах, кто-то вообще не может играть. В этом у нас тоже есть проблемы", - заключил Цулыгин.

"Салават Юлаев" набрал 45 очков в 41 матче и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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