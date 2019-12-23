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Летние олимпийские виды спорта

Мария Ласицкене признана лучшей спортсменкой года по версии ВФЛА

Лучшим спортсменом года признан Сергей Шубенков
Мария Ласицкене Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в номинации "Лучшая спортсменка - 2019" по итогам голосования делегатов отчетной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и опроса в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Россиянка в зимнем сезоне одержала победы на девяти турнирах, включая зимний чемпионат России и чемпионат Европы в помещении. В летнем сезоне Ласицкене победила на 13 турнирах, в числе которых финал Бриллиантовой лиги, юбилейный, 100-й чемпионат России, чемпионат мира в Дохе и Всемирные военные игры. 20 июня на турнире в чешской Остраве она повторила свой лучший результат, взяв высоту 2 метра 6 сантиметров. Наставник Ласицкене Геннадий Габрилян выиграл в номинации "Лучший тренер года".

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Лучшим спортсменом года признан Сергей Шубенков, в активе которого победы на дистанции 100 м с барьерами на Всемирных военных играх, на двух этапах Бриллиантовой лиги и третье место по итогам финала. Также на счету 29-летнего спортсмена серебряные медали Европейских игр и чемпионата мира.

Лучшей молодой спортсменкой (до 23 лет) стала 19-летняя Полина Миллер. В 2019 году она победила на Мемориале Знаменских, чемпионате Европы (спортсмены не старше 20 лет), Кубке России, завоевала серебряную медаль Всемирных военных игр, а на турнире в Мадриде установила юниорский рекорд России в беге на 400 м (51,00). Тренер Миллер Надежда Клевцова второй год подряд стала лауреатом в номинации "Лучший тренер по резерву". Лучшим молодым спортсменом стал 22-летний Василий Мизинов, который победил на командном чемпионате России по ходьбе в Сочи на дистанции 20 км, стал чемпионом мира среди спортсменов не старше 23 лет и серебряным призером чемпионата мира в Дохе, а на турнире в чешском городе Подебрады выиграл в ходьбе на 20 км, завоевав первую в году олимпийскую лицензию для российских легкоатлетов.

В номинации "За волю к победе" победила Анжелика Сидорова. 28-летняя прыгунья с шестом в зимнем сезоне выиграла семь турниров, включая чемпионат Европы в помещении, в летнем сезоне завоевала пять золотых медалей, в том числе на чемпионатах России и мира. Также в этом сезоне она установила личные рекорды: в помещении прыгнула на 4,91 м, на мировом первенстве в Дохе - на 4,95 м.

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