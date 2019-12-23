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КХЛ
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Организаторы вынесенного матча КХЛ "Салават Юлаев" - "Ак Барс" перепутали российский гимн

В швейцарском Давосе перед игрой исполнили "Патриотическую песню" композитора Михаила Глинки

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторы вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом" перепутали российский гимн. Встреча проходит в швейцарском Давосе.

Вместо российского гимна была поставлена "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России  после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. С 2000 года используется гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, музыку - Александр Александров (мелодия и основа текста были заимствованы из гимна СССР).

После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

15 декабря перед встречей второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала, который прошел в России, между сборными Чехии и Швеции организаторы включили вместо гимна Чехии национальный гимн Казахстана, болельщики чешской сборной также исполнили гимн без музыкального сопровождения.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке. 

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