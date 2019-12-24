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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев рассчитывает на объективность CAS при рассмотрении российского вопроса

Во вторник исполком ОКР единогласно поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассчитывает на объективность Спортивного арбитражного суда (CAS) при рассмотрении вопроса о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом он сообщил журналистам во вторник после заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Исполком ОКР единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями WADA.

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"Другого решения не могло быть. Было бы неверно согласиться и идти на поводу у общественной организации. Есть ли шансы оспорить - это второй вопрос. Надеемся на самое лучшее, что суд объективно рассмотрит решение WADA, должна быть персонификация решения", - сказал Драчев.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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