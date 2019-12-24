Исполком ПКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

ТАСС, 24 декабря. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"Паралимпийский комитет России принял решение согласиться с рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА от 19 декабря 2019 года о несогласии с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.