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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Исполком ПКР поддержал решение набсовета РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Исполнительный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"Паралимпийский комитет России принял решение согласиться с рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА от 19 декабря 2019 года о несогласии с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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