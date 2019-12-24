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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков заявил, что на собрании учредителей РУСАДА поддержит несогласие с санкциями WADA

Общее собрание пройдет во вторник

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступит на общем собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с решением исполкома организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он заявил журналистам.

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Общее собрание членов РУСАДА пройдет позже во вторник.

"Исполком принял решение поддержать решение набсовета [РУСАДА] о несогласии с санкциями WADA. Я с этим решением выступлю на собрании учредителей", - сказал Поздняков.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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