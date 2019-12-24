В матче за шахматную корону россиянин, возможно, не сможет выступать под флагом РФ

В декабре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) не исключает, что российский шахматист, в случае победы в турнире претендентов, будет вынужден играть без флага страны в матче за шахматную корону. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Если турнир претендентов выиграет российский шахматист, то есть сомнения, что он будет участвовать под российским флагом в матче за шахматную корону. Тут есть угроза и определенные опасения. Мы отвели удар от турниров этого года и шахматной Олимпиады, по матчу за корону - есть нюанс, так как это чемпионат мира, которые и были упомянуты [в санкциях]", - сказал Дворкович.

"Многое будет понятно после процедуры апелляции в CAS (Спортивном арбитражном суде - прим. ТАСС). Но мы будем бороться, чтобы шахматы увести из-под такого удара", - добавил Дворкович.

Ранее стал известен полный состав участников турнира претендентов. В число восьми шахматистов вошли трое россиян - Александр Грищук и Ян Непомнящий квалифицировались на турнир, заняв первое и второе места в серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), а Алексеенко получил специальное приглашение (wild card).