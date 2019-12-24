Руководство РУСАДА даст оценку решению общего собрания по WADA после изучения протокола

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) намерено комментировать решение общего собрания организации о непринятии санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) только после того, как получит протокол заседания. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Внеочередное общее собрание членов РУСАДА, на котором была выработана окончательная позиция по санкциям WADA к российскому спорту, прошло во вторник в Москве. Представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, являющиеся учредителями РУСАДА, приняли решение не соглашаться с санкциями WADA. Также на заседании присутствовал юрист РУСАДА.

"Руководство РУСАДА будет готово давать какие-либо комментарии по последним решениям общего собрания только после того, как детально ознакомится с протоколом сегодняшнего заседания", - сказала Пахноцкая.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА и вынести ряд санкций в отношении российского спорта. На четыре года Россия лишается права проводить Олимпийские игры, чемпионаты мира и претендовать на них, спортсменам страны запрещено выступать на этих соревнованиях под национальным флагом, а руководители ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР) не смогут посещать международные спортивные мероприятия. Кроме того, международные федерации должны будут перенести уже отданные России турниры в другие локации, если это является юридически возможным.

Российская сторона получила 21 день на обжалование данного вердикта. Изначально решение об ответе по санкциям WADA должно было принимать руководство РУСАДА, однако чуть позже собрание членов РУСАДА передало соответствующие полномочия наблюдательному совету организации. 19 декабря он проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA, передав дело для выработки окончательной позиции России общему собранию членов РУСАДА, в которое также входят представители ОКР и ПКР.

Общее собрание членов РУСАДА 27 декабря отправит в WADA официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями. После этого вторая сторона сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Рассмотрение дела в CAS может растянуться на несколько месяцев. Однако до вердикта суда санкции WADA не вступят в силу.