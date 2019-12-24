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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ивлев назвал решение общего собрания членов РУСАДА ожидаемым

Во вторник на заседании общего собрания членов РУСАДА была принята рекомендация наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA
Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Решение, принятое общим собранием членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по поводу рекомендации набсовета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), было взвешенным и ожидаемым. Таким мнением с ТАСС поделился глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Во вторник на заседании общего собрания членов РУСАДА была принята рекомендация наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA.

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"Рассчитывал, что будет поддержка, потому что в набсовете РУСАДА присутствуют в том числе представители ОКР и ПКР. Решение взвешенное, как мы понимаем, существуют две точки зрения на вопрос, связанный с базой данных. Когда нет согласия, нужно смотреть на то, кто сможет рассудить стороны в данной ситуации, думаю, что решение было ожидаемым, так что будем отправлять письмо в WADA. Переведем все это в юридический правовой диалог", - сказал Ивлев.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал общему собранию членов РУСАДА (совету учредителей) не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, 27 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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