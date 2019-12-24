Исполком ПКР тщательно рассмотрел рекомендации набсовета РУСАДА по санкциям WADA

Во вторник на заседании общего собрания членов РУСАДА была принята рекомендация наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA. До этого в ходе исполкома ПКР было решено, что организация выступит третьим лицом во время рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОСКВА, 24 декабря. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) тщательно рассмотрел рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по несогласию с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед принятием решения. Об этом журналистам во вторник сказал глава ПКР Владимир Лукин.

"Сегодня у нас проходило заседание исполкома ПКР. На нем были тщательно рассмотрены обстоятельства и конфликты, которые возникли. Были рассмотрены рекомендации набсовета РУСАДА. Подобные споры решаются цивилизованным образом в суде", - сказал Лукин

Глава ПКР отметил, что организация еще не выбрала юридическую компанию, которая будет представлять ее интересы: "Нами юридическая компания еще не выбрана, мы будем консультироваться".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал общему собранию членов РУСАДА (совету учредителей) не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, 27 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.