Исполком ПКР тщательно рассмотрел рекомендации набсовета РУСАДА по санкциям WADA

МОСКВА, 24 декабря. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) тщательно рассмотрел рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по несогласию с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед принятием решения. Об этом журналистам во вторник сказал глава ПКР Владимир Лукин.
Во вторник на заседании общего собрания членов РУСАДА была принята рекомендация наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA. До этого в ходе исполкома ПКР было решено, что организация выступит третьим лицом во время рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Сегодня у нас проходило заседание исполкома ПКР. На нем были тщательно рассмотрены обстоятельства и конфликты, которые возникли. Были рассмотрены рекомендации набсовета РУСАДА. Подобные споры решаются цивилизованным образом в суде", - сказал Лукин
Глава ПКР отметил, что организация еще не выбрала юридическую компанию, которая будет представлять ее интересы: "Нами юридическая компания еще не выбрана, мы будем консультироваться".
9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал общему собранию членов РУСАДА (совету учредителей) не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, 27 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в CAS.