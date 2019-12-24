Дюков: комитеты РФС были непоследовательны при вынесении решения по Гинеру

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил непоследовательность в действиях комитета по этике и апелляционного комитета относительно вынесения наказания президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Об этом Дюков заявил журналистам.
Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу Гинера, сократив срок условной части дисквалификации до шести месяцев. Также была сокращена сумма штрафа с 1 млн руб. до 500 тыс. руб. Ранее срок условной части дисквалификации Гинера, наложенной комитетом по этике, составлял девять месяцев, срок реального наказания, отсчитываемого с 13 декабря, составляет три месяца.
"Что касается вынесения тех решений, то если вы считаете, что я оказывал давление на оба комитета, то ни с кем из членов комитета я не говорил. Если говорить об этом деле, то Евгений - мой товарищ, я его уважаю как человека, очень много сделавшего для нашего футбола. Но своими комментариями он дал повод для рассмотрения его высказывания комитетом по этике. И для судейского комитета, и для РФС было важно, чтобы такое заседание состоялось", - сказал Дюков.
По мнению Дюкова, решение комитета по этике, возможно, было эмоциональным. "Как мне известно, было горячее обсуждение, дальше была подана апелляция. В принципе, такая непоследовательность в решении двух комитетов не может радовать - такой разброс в оценках говорит о том, что кто-то перестарался, а кто-то оказался слишком снисходительным. Но мы имеем два органа, которые абсолютно независимы и таким образом оценили его слова", - отметил он.
Наказание Гинера должно подать сигнал остальным для тех, кто занимается необоснованной критикой судейства, считает Дюков. "У нас слишком много людей, которые, к сожалению, в отличие от Евгения Гинера сделали для футбола немного, но очень высокого мнения о себе. И вместо того, чтобы больше времени уделять своей непосредственной работе, они занимаются тем, что с большим удовольствием занимаются тем, что комментируют судейские решения. И это уже происходит реальное манипулирование. Команда у них стоит, функционально не готова, играет в примитивный футбол, надо отвечать, самое простое решение - назначить крайнего в виде судей", - подчеркнул он.