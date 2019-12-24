Дюков: комитеты РФС были непоследовательны при вынесении решения по Гинеру

"Что касается вынесения тех решений, то если вы считаете, что я оказывал давление на оба комитета, то ни с кем из членов комитета я не говорил. Если говорить об этом деле, то Евгений - мой товарищ, я его уважаю как человека, очень много сделавшего для нашего футбола. Но своими комментариями он дал повод для рассмотрения его высказывания комитетом по этике. И для судейского комитета, и для РФС было важно, чтобы такое заседание состоялось", - сказал Дюков.

По мнению Дюкова, решение комитета по этике, возможно, было эмоциональным. "Как мне известно, было горячее обсуждение, дальше была подана апелляция. В принципе, такая непоследовательность в решении двух комитетов не может радовать - такой разброс в оценках говорит о том, что кто-то перестарался, а кто-то оказался слишком снисходительным. Но мы имеем два органа, которые абсолютно независимы и таким образом оценили его слова", - отметил он.

Наказание Гинера должно подать сигнал остальным для тех, кто занимается необоснованной критикой судейства, считает Дюков. "У нас слишком много людей, которые, к сожалению, в отличие от Евгения Гинера сделали для футбола немного, но очень высокого мнения о себе. И вместо того, чтобы больше времени уделять своей непосредственной работе, они занимаются тем, что с большим удовольствием занимаются тем, что комментируют судейские решения. И это уже происходит реальное манипулирование. Команда у них стоит, функционально не готова, играет в примитивный футбол, надо отвечать, самое простое решение - назначить крайнего в виде судей", - подчеркнул он.