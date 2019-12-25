Построенный к ЧМ-2018 стадион в Екатеринбурге передан в региональную собственность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Стадион "Екатеринбург-Арена", который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, передан в региональную собственность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Построенные к чемпионату мира по футболу стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске должны быть переданы в собственность регионов. Такое положение содержится в подписанной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым концепции наследия чемпионата мира 2018 года.

"Свердловские власти успешно завершили процедуру передачи главного стадиона уральской столицы на баланс области. Специально для этого было создано государственное автономное учреждение Свердловской области "Екатеринбург-Арена", - говорится в сообщении.

Стадион был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира, сам объект был построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. человек. Стадион является домашним для клуба Российской премьер-лиги "Урал".

"Екатеринбург-Арена" приняла четыре матча чемпионата мира по футболу.