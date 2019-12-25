Директор клуба КХЛ "Металлург" считает, что с ЦСКА на данный момент сложно бороться

Во вторник "Металлург" в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил в гостях ЦСКА со счетом 2:3. Ранее "Металлург" проиграл в Санкт-Петербурге СКА (1:2). Столичные армейцы возглавляют Западную конференцию с 59 очками, а в сводной таблице команд делят первое место с "Ак Барсом".

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по уровню игры на данный момент выглядит как команда из другой лиги. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент и директор магнитогорского "Металлурга" Сергей Ласьков.

"Те две игры нужно будет смотреть и плотно разбирать. Первая игра со СКА показала, что нашей подготовки хватает, но был провален второй период. Что касается матча с ЦСКА, то, наверное, мы играли с командой из другой лиги, у соперника команда создавалась за пять лет, - сказал Ласьков. - Но мужики старались, есть над чем работать, мы это понимаем".

Главной задачей "Металлурга", занимающего девятое место в Восточной конференции, является выход в плей-офф, отметил Ласьков. "До плей-офф время еще есть, а там команды мобилизуются", - подчеркнул он.

Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев пришел в команду в начале сентября, сменив на этом посту Йозефа Яндача. "Ему удалось заставить, наверное, работать команду в защите, задача стоит не так много пропускать, научиться верить в себя и забивать. Все для этого есть, надо просто работать. Может, какой-то веры не хватает, хотя она вроде бы появилась, последние матчи со СКА и ЦСКА это показывают", - сказал Ласьков.

Трансферное окно в КХЛ закроется 27 декабря. "Пока тяжело сказать, кто к нам придет, но два последних дня [перед закрытием окна] будут напряженными. Пивцакин (защитник Никита Пивцакин, только что перешедший в "Металлург", - прим. ТАСС) отыграл вполне достойно, он разносторонний защитник - может помочь как защитникам, так и нападающим", - подчеркнул он.