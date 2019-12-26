Чагин: "Дакар" в Саудовской Аравии станет новым вызовом для команды "Камаз-мастер"

Ралли-марафон "Дакар" впервые в истории пройдет на территории Саудовской Аравии. Старт гонки будет дан 5 января в городе Джидда, а завершится соревнование 17 января в Эр-Рияде, столице арабского государства. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" впервые пройдет по Саудовской Аравии, это станет новым вызовом для всех участников, в том числе и для команды "Камаз-мастер". Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал руководитель российской команды Владимир Чагин.

"Последние 10 лет Дакар проходил на территории Южной Америки. В этом году будет новый вызов для организаторов - новая страна, - сказал Чагин. - Из нашей команды никто в Саудовской Аравии еще не был. Команду "Камаз-мастер" представят четыре экипажа - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова".

В ралли-марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. Российские представители выйдут на старт во всех зачетах, кроме соревнования квадроциклистов.

"Все соперники у нас очень сильные и интересные. Всего в этом году на старт выйдут 47 грузовиков. Основные соперники - "Ивеко", "Татра", "Рено", ЛИАЗ, МАЗ. К сожалению, не поедет наш старый соперник голландец Жерар де Рой, в этот раз он будет менеджером команды "Ивеко", которая выставит четыре сильных экипажа", - сказал Шибалов.

Экипажи "Камаз-мастер" 16 раз выигрывали ралли-марафон "Дакар".