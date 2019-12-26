{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Чагин: "Дакар" в Саудовской Аравии станет новым вызовом для команды "Камаз-мастер"

Ралли-марафон впервые в истории пройдет на территории этой страны
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" впервые пройдет по Саудовской Аравии, это станет новым вызовом для всех участников, в том числе и для команды "Камаз-мастер". Об этом на пресс-конференции в четверг рассказал руководитель российской команды Владимир Чагин.

Ралли-марафон "Дакар" впервые в истории пройдет на территории Саудовской Аравии. Старт гонки будет дан 5 января в городе Джидда, а завершится соревнование 17 января в Эр-Рияде, столице арабского государства. Общая протяженность ралли-рейда составит 7900 км, из которых 5000 км придутся на 12 скоростных спецучастков.

На эту тему
Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо подтвердил участие в ралли-марафоне "Дакар"

"Последние 10 лет Дакар проходил на территории Южной Америки. В этом году будет новый вызов для организаторов - новая страна, - сказал Чагин. - Из нашей команды никто в Саудовской Аравии еще не был. Команду "Камаз-мастер" представят четыре экипажа - Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова".

В ралли-марафоне примут участие более 350 экипажей, которые выступят в пяти классах: мотоциклы, квадроциклы, багги, автомобили, грузовики. Российские представители выйдут на старт во всех зачетах, кроме соревнования квадроциклистов.

"Все соперники у нас очень сильные и интересные. Всего в этом году на старт выйдут 47 грузовиков. Основные соперники - "Ивеко", "Татра", "Рено", ЛИАЗ, МАЗ. К сожалению, не поедет наш старый соперник голландец Жерар де Рой, в этот раз он будет менеджером команды "Ивеко", которая выставит четыре сильных экипажа", - сказал Шибалов.

Экипажи "Камаз-мастер" 16 раз выигрывали ралли-марафон "Дакар".

Реклама на ТАСС
Евро-2020
Кабмин утвердил правила выезда из России для гостей чемпионата Европы по футболу 2020 года
Для выезда из России иностранцам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС