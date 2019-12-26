{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Алиев заявил, что винит себя за сорванный лутц в короткой программе

Спортсмен занимает четвертое место
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Алиев испытывает чувство вины за ошибку на четверном лутце в короткой программе чемпионата России в Красноярске. Об этом он сообщил журналистам.

Алиев планировал исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако в прокате сделал первый прыжок в три оборота. Кроме того, судьи обнаружили у него недокрут на тройном акселе. С результатом 87,35 балла он занимает четвертое место.

На эту тему
Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию

"Настрой будет максимальный, сейчас придем к какому-то решению, что делать, но нужно показывать хорошую произвольную, - сказал Алиев. - Делать будем все то же самое, тот же контент. С четверным лутцем ничего не случилось, просто был срыв сегодня, виню себя за это, но сегодня так. Не знаю, с чем не получилось, тренер сказал, что поспешил на него, такое бывает, что начинается волнение в такие моменты, возможно, нервничал, но не скажу, что перегорел".

Фигурист выступал последним в короткой программе. "Было сложно держать фокус на себе, ожидание - всегда сложно, - отметил он. - Где-то на третьем-четвертом номере хотелось выйти, но в целом я держал себя до последнего момента, не скажу, что перегорел и волновался. Расстраиваюсь, конечно, но завтра будет произвольная программа".

Соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России завершатся в пятницу.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Кабмин утвердил правила выезда из России для гостей чемпионата Европы по футболу 2020 года
Для выезда из России иностранцам необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС