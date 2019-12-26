Фигурист Алиев заявил, что винит себя за сорванный лутц в короткой программе

Алиев планировал исполнить каскад из четверного лутца и тройного тулупа, однако в прокате сделал первый прыжок в три оборота. Кроме того, судьи обнаружили у него недокрут на тройном акселе. С результатом 87,35 балла он занимает четвертое место.

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Алиев испытывает чувство вины за ошибку на четверном лутце в короткой программе чемпионата России в Красноярске. Об этом он сообщил журналистам.

"Настрой будет максимальный, сейчас придем к какому-то решению, что делать, но нужно показывать хорошую произвольную, - сказал Алиев. - Делать будем все то же самое, тот же контент. С четверным лутцем ничего не случилось, просто был срыв сегодня, виню себя за это, но сегодня так. Не знаю, с чем не получилось, тренер сказал, что поспешил на него, такое бывает, что начинается волнение в такие моменты, возможно, нервничал, но не скажу, что перегорел".

Фигурист выступал последним в короткой программе. "Было сложно держать фокус на себе, ожидание - всегда сложно, - отметил он. - Где-то на третьем-четвертом номере хотелось выйти, но в целом я держал себя до последнего момента, не скажу, что перегорел и волновался. Расстраиваюсь, конечно, но завтра будет произвольная программа".

Соревнования в мужском одиночном катании на чемпионате России завершатся в пятницу.