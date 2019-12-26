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КХЛ

Виталий Прохоров: для Матча звезд КХЛ на Красной площади маловато места для зрителей

Ближайший Матч звезд пройдет 19 января в Москве на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проводить Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Красной площади престижно, но может быть маловато места для зрителей. Такое мнение высказал вице-президент КХЛ, отвечающий за взаимодействие с Молодежной хоккейной лигой (МХЛ) и совершенствование лифтов для молодых игроков по вертикали ДЮСШ-МХЛ-Высшая хоккейная лига-КХЛ, олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

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Каток на Красной площади, организованный торговым домом ГУМ, открылся в этом году в конце ноября и будет действовать до 1 марта 2020 года. Его площадь составляет около 3 тыс. кв. м, а пропускная способность - порядка 5 тыс. посетителей в день, одновременно на льду могут кататься 450 человек. Первый и пока единственный раз Матч звезд проводился на Красно площади во время первого сезона лиги 10 января 2009 года. В среду команда Ночной хоккейной лиги, в составе которой выступали президент РФ Владимир Путин, Прохоров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров, на катке на Красной площади обыграла со счетом 8:5 команду, за которую играли, в частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман.

"Весь вопрос в трибунах, нельзя сделать большое количество мест. Для КХЛ матч здесь престижен, но мест маловато, плюс, видимо, нужно какое-то особое разрешение", - сказал Прохоров.

Традиционно на открытом воздухе проводятся матчи Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) под названием "Русская классика". "Матч в рамках ВХЛ, мне кажется, ниже рангом, чтобы проводить там соревнования", - подчеркнул он.

Ближайший Матч звезд КХЛ пройдет 19 января в Москве на "ВТБ-Арене".

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