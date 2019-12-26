Предварительное обсуждение вопроса о расширении РПЛ намечено на 16 января

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Предварительное обсуждение возможности расширения количества участников Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд пройдет 16 января. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

В настоящее время в чемпионате России играет 16 клубов. По итогам сезона две команды вылетают из Российской премьер-лиги напрямую, еще две играют стыковые матчи с соперниками, занявшими третье и четвертое места в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги. Ранее гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил ТАСС, что его клуб обратился в лигу с просьбой рассмотреть вопрос расширения.

"Состоится встреча или нет, не от нас зависит, а от лиги - как назначит, так и состоится. Предварительно, вроде бы, речь идет о 16 января, официальных подтверждений пока нет", - сказала Коновалова.

"Мы еще в сентябре говорили об этом на собрании лиги - еще тогда выразили свое мнение: мы за [расширение премьер-лиги до 18 клубов]. Удастся ли уместить большее количество игр при нынешней структуре календаря? Пусть сначала наши футбольные законодатели примут решение, тогда уже будем думать про календарь", - добавила она.

В элитном дивизионе чемпионата России 18 команд играло в 1993, 1996 и 1997 годах.