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Чемпионат России по фигурному катанию

Степанова и Букин рады, что к чемпионату России исправили ошибки финала Гран-при

В четверг в ритм-танце они показали второй результат
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин довольны, что к своему выступлению на чемпионате России в Красноярске успели исправить ошибки, допущенные в финале серии Гран-при в Турине, где показали четвертый результат. Об этом спортсмены рассказали журналистам после своего выступления.

За ритм-танец Степанова и Букин получили 86,13 балла, дуэт занимает промежуточное второе место.

"После Турина мы очень много работали над техникой - финстеп, на котором мы потеряли много баллов и дорожка в ритм-танце. О произвольном танце говорить пока не будем - нам его еще показывать", - сказал Букин.

Степанова отметила, что к середине сезона чувствует небольшую усталость: "Мы можем опираться на оценки тренеров, которые сказали молодцы, хорошо ехали. Думаю, что у нас получилось то, над чем мы работали после финала Гран-при - было много вопросов, и, надеемся, нам удалось их исправить. К середине сезоны чувствуем небольшую усталось, но мы постарались сегодня все отдать публике".

Произвольный танец фигуристы представят 27 декабря. Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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