{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Захарова: МИД и Минспорт активно прорабатывают шаги по защите прав спортсменов

9 декабря исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА, спортсмены страны четыре года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МИД РФ активно взаимодействует с российскими министерствами по теме защиты прав спортсменов в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На эту тему
"Доказательств нет, дело за судом". Россия оспорит санкции WADA в CAS

"Мы находимся во взаимодействии с российскими министерствами и ведомствами, в частности с министерством спорта, относительно международно-правовых шагов, которые необходимо предпринять и которые будут предприняты по отстаиванию прав российских спортсменов. Работа ведется, она ведется достаточно активно", - сказала дипломат.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта Спортивного арбитражного суда эти санкции не вступят в силу.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Осуществлявшая эксплуатацию арен ЧМ-2018 компания "Спорт-Ин" прекратила существование
Все стадионы мирового первенства переданы в ведение регионов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС