Захарова: МИД и Минспорт активно прорабатывают шаги по защите прав спортсменов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. МИД РФ активно взаимодействует с российскими министерствами по теме защиты прав спортсменов в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы находимся во взаимодействии с российскими министерствами и ведомствами, в частности с министерством спорта, относительно международно-правовых шагов, которые необходимо предпринять и которые будут предприняты по отстаиванию прав российских спортсменов. Работа ведется, она ведется достаточно активно", - сказала дипломат.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта Спортивного арбитражного суда эти санкции не вступят в силу.