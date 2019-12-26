Фигуристы Тарасова и Морозов заявили, что не гонятся за баллами на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Эмоции от короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске дороже оценок, заявили журналистам Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в турнире спортивных пар.

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы с результатом, превысившим мировой рекорд, - 83,91 балла (мировой рекорд - 81,27).

"Я за баллами не гоняюсь - гоняюсь за хорошим прокатом, и сегодня было на "пять с плюсом", я доволен своим прокатом. Эмоции в конце были дороже цифр", - рассказал Морозов.

Спортсмены не сумели пробиться в финал Гран-при, их последним стартом был московский этап серии. "Мы больше работали над элементами, переработали короткую программу, поменяли расположение элементов. Исходили из того, что есть, грамотно использовали время", - сказал он.

Тарасова отметила, что перерыв в середине сезона не самое лучшее, но за этот промежуток спортсменам стало комфортнее выступать: "Программа катится легче, мы лучше чувствуем и катаем ее".