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Чемпионат России по фигурному катанию

Тренер Зуева: фигуристы Тарасова и Морозов находятся на правильном пути

В короткой программе чемпионата России фигуристы показали результат, превышающий мировой рекорд

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратные чемпионы Европы российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов находятся на правильном пути - теперь они могут демонстрировать свои лучшие технические качества в прокатах. Такое мнение журналистам высказала тренер пары Марина Зуева.

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Перед нынешним сезоном Тарасова и Морозов переехали в США для работы с Зуевой. По итогам серии Гран-при фигуристы впервые за долгое время не смогли квалифицироваться в финал. В короткой программе на чемпионате России Тарасова и Морозов заняли лидирующую позицию, набрав баллы выше мирового рекорда (83,91).

"Мы на правильном пути, сейчас они могут показать свои лучшие технические стороны на фоне приобретений, - сказала Зуева. - Мы много работали над прыжками, взяли новых преподавателей по физической подготовке и прыжкам. По прыжкам тренер - мой ученик Артем Торгашев, по физической подготовке - хоккеист Райан Веске, играл в России и на уровне Национальной хоккейной лиги. Он развивает силовые качества, физические. Я пересмотрела программы наши и других пар, проанализировала и поменяла порядок элементов, связки, чтобы была возможность лучше представить элементы, не теряя хореографии и образа".

Также специалист отметила работоспособность пары. "Меня потрясло, мы работаем долгое время на большом уровне, и, конечно, за такой период разные спортсмены и разные уровни, - сказала она. - Женя с Володей, знаете, постоянно говорят "Нам это надо, то надо", они чувствовали, что проблема в них, я думала, что сделать, и они тоже, эта реакция вдохновила меня. Эта пара - и я напоминаю им об этом - выиграла короткую программу на Олимпийских играх 2018 года, это [их результаты] и моя ответственность, дело не только в местах, но и в прокатах".

Произвольные программы пары представят в субботу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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