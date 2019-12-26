Тренер Зуева: фигуристы Тарасова и Морозов находятся на правильном пути

Перед нынешним сезоном Тарасова и Морозов переехали в США для работы с Зуевой. По итогам серии Гран-при фигуристы впервые за долгое время не смогли квалифицироваться в финал. В короткой программе на чемпионате России Тарасова и Морозов заняли лидирующую позицию, набрав баллы выше мирового рекорда (83,91).

"Мы на правильном пути, сейчас они могут показать свои лучшие технические стороны на фоне приобретений, - сказала Зуева. - Мы много работали над прыжками, взяли новых преподавателей по физической подготовке и прыжкам. По прыжкам тренер - мой ученик Артем Торгашев, по физической подготовке - хоккеист Райан Веске, играл в России и на уровне Национальной хоккейной лиги. Он развивает силовые качества, физические. Я пересмотрела программы наши и других пар, проанализировала и поменяла порядок элементов, связки, чтобы была возможность лучше представить элементы, не теряя хореографии и образа".

Также специалист отметила работоспособность пары. "Меня потрясло, мы работаем долгое время на большом уровне, и, конечно, за такой период разные спортсмены и разные уровни, - сказала она. - Женя с Володей, знаете, постоянно говорят "Нам это надо, то надо", они чувствовали, что проблема в них, я думала, что сделать, и они тоже, эта реакция вдохновила меня. Эта пара - и я напоминаю им об этом - выиграла короткую программу на Олимпийских играх 2018 года, это [их результаты] и моя ответственность, дело не только в местах, но и в прокатах".

Произвольные программы пары представят в субботу.