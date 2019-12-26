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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев отнес к группе риска биатлонистов, которым было отказано в допуске на ОИ-2018

По мнению главы СБР, если санкции WADA вступят в силу, этих спортсменов ожидают сложности с допуском к крупнейшим соревнованиям

ИЖЕВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Список российских биатлонистов, которых в дальнейшем могут не допустить до международных стартов из-за санкций WADA, по мнению президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, будет схож со списком 2018 года, когда на Олимпийские игры получили приглашение всего нескольких спортсменов. Об этом Драчев рассказал ТАСС в четверг в Ижевске, где проходят юбилейные соревнования "Ижевская винтовка".

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Исполком WADA в начале декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Если санкции вступят в силу, к участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов, причем право выступать получат только атлеты, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса в соответствии со строгими условиями, которые определит WADA.

"Мы рассматриваем [список спортсменов] в призме прошедшей Олимпиады, мы берем Олимпийские игры 2018 года, тогда [Международный] олимпийский комитет не допустил почти всю команду биатлонную. Мы из этой группы риска спортсменов примерно и рассматриваем", - сказал Драчев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он считает, что под санкции могут попасть биатлонисты, которые ранее имели проблемы с допингом, а также биатлонисты, чьи имена присутствовали в докладе Ричарда Макларена.

На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением Олимпийского комитета России из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от МОК не получили несколько десятков ведущих спортсменов. Из биатлонистов на Игры в итоге поехали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. С 2017 года Союз биатлонистов России лишен полноправного членства в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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