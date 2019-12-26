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Чемпионат России по фигурному катанию

Павлюченко и Ходыкин: поздний прилет не повлиял на прокат на чемпионате России

Спортсмены отметили, что могут исполнить короткую программу в любом состоянии

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Поздний прилет в Красноярск не сказался на выступлении Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина в короткой программе на чемпионате России. Об этом спортсмены рассказали на пресс-конференции.

Павлюченко и Ходыкин получили 76,13 балла и занимают третье место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы прибыли в Красноярск позднее других пар - утром в среду.

"Прокат удался, спасибо зрителям, которые нас так тепло принимали, - сказал Ходыкин. - Короткую нам удается катать в любом состоянии, поэтому поздний прилет не был страшен. А перед произвольной все равно день перерыва".

Произвольные программы пары представят в субботу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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