NYT: информаторы WADA Юлия и Виталий Степановы скрывают место проживания в США

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы, бывшие главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и их тренерами, с 2015 года проживают в США, но не получили до сих пор вид на жительство и скрывают место своего проживания. Об этом сообщила в четверг газета New York Times, отметившая, что эта пара покинула Россию в 2014 году, за два дня до премьеры немецкого фильма.

"Поскольку обещания работы так и не материализовались, Степановы перебрались в США в 2015 году и на следующий год обратились с просьбой о предоставлении убежища с тем, чтобы остаться в этой стране, - пишет газета. - Однако это обращение все еще рассматривается. На данный момент, после по крайней мере шести переездов с тех пор, как они покинули Россию, они существуют в некоем состоянии неопределенности как лица без гражданства, по словам двух лиц, знакомых с ситуацией, они сотрудничают с властями, расследующими мошенничество и сговор, имеющие отношения к допингу в России".

Отмечается, что, проживая в США, "они делают все возможное для того, чтобы не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть".

По данным газеты, Степановы имеют финансовые договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) - Виталий работает консультантом, а Юлия получила стипендию МОК. "МОК оплачивает ее расходы, связанные с тренировками, однако маловероятно, чтобы она когда-либо приняла участие в забегах на Олимпиаде", - отмечает издание, сославшись на то, что лучшее время, показанное в последнее время Степановой на дистанции 800 метров, больше чем на 4 секунды хуже результата, необходимого для того, чтобы претендовать на участие в Олимпиаде.

Фильмы канала ARD о допинге

В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и тренерами. Расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а также к отстранению всех российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

В январе 2017 года ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев, который рассказал, что пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов. В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал Казарина за нарушение антидопинговых правил.