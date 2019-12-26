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Летние олимпийские виды спорта

Казанский "Зенит" выиграл Кубок России по волейболу

В финале были обыграны одноклубники из Санкт-Петербурга
Волейболист казанского "Зенита" Максим Михайлов Роман Кручинин/ТАСС
Описание
Волейболист казанского "Зенита" Максим Михайлов
© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Казанский "Зенит" одержал победу над "Зенитом" из Санкт-Петербурга в финальном матче Кубка России по волейболу. "Финал четырех" турнира проходил в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3-0. В "Финале четырех" также играли кемеровский "Кузбасс", который в полуфинале проиграл "Зениту" из Казани, и московское "Динамо", уступившее клубу из Санкт-Петербурга.

Казанский "Зенит" в шестой раз подряд стал обладателем Кубка России, всего в активе команды восемь завоеванных трофеев, два из которых казанский клуб выиграл под названием "Динамо-Таттрансгаз".

Ранее в четверг женский волейбольный клуб "Динамо" (Казань) одержал победу в финальном матче Кубка России.

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Летние олимпийские виды спорта
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