Последний бой Федора Емельяненко в Москве может состояться в конце 2020 года

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Последний бой в карьере Федора Емельяненко может состояться в Москве в конце 2020 года. Об этом в пятницу в Токио, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил глава промоушена Bellator Скотт Кокер.

"Я хочу, чтобы Федор ушел на его условиях. Мы рассчитываем провести последний бой в Москве в конце 2020 года. Если не удастся, то сделаем это в начале 2021 года", - отметил он, подчеркнув, что определение конкретной даты во многом будет зависеть от того, как пройдут предстоящие два поединка Емельяненко, не получит ли он каких-либо травм.