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ММА

Последний бой Федора Емельяненко в Москве может состояться в конце 2020 года

По словам главы Bellator, если не удастся, то это произойдет в начале 2021 года
Федор Емельяненко AP/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP/Gregory Payan

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Последний бой в карьере Федора Емельяненко может состояться в Москве в конце 2020 года. Об этом в пятницу в Токио, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил глава промоушена Bellator Скотт Кокер.

"Я хочу, чтобы Федор ушел на его условиях. Мы рассчитываем провести последний бой в Москве в конце 2020 года. Если не удастся, то сделаем это в начале 2021 года", - отметил он, подчеркнув, что определение конкретной даты во многом будет зависеть от того, как пройдут предстоящие два поединка Емельяненко, не получит ли он каких-либо травм.

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Следующий бой Емельяненко состоится 29 декабря в Японии, он встретится с американцем Куинтоном Джексоном. "Второй поединок мы планируем провести в конце лета или в начале осени будущего года", - отметил Кокер, подчеркнув, что этот бой пройдет в Европе.

Касаясь темы проведения отдельных турниров Bellator на территории России, глава промоушена подчеркнул, что это будет решаться уже после боя, который завершит карьеру Федора Емельяненко. Кокер высоко оценил уровень российских бойцов и признался, что турнир может пройти в формате "Россия против всего мира".

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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