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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Латынина считает, что российские гимнасты должны поехать на ОИ даже в нейтральном статусе

По словам девятикратной олимпийской чемпионки, мужчины должны доказать, что они сильнейшие, а девушки - не отставать от мальчиков

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике должна поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио, даже если национальная команда будет лишена флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое мнение в интервью ТАСС высказала девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина.

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9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА в свою очередь не согласилось с данным решением, теперь дело должно быть рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Сейчас очень многие говорят на тему того, поедем мы или не поедем, - сказала Латынина. - Но я верю в то, что наши гимнасты обязательно должны поехать. Мужчины должны доказать, что они сильнейшие, а девушки - не отставать от мальчиков".

На прошедшем в октябре чемпионате мира по спортивной гимнастике сборная России завоевала девять медалей - по три золотых, серебряных и бронзовых. Все три золота завоевали мужчины - в командных соревнованиях, в личном многоборье и опорном прыжке (обе медали на счету Никиты Нагорного). Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
РоссияЛатынина, Лариса СеменовнаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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