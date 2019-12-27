Латынина считает, что российские гимнасты должны поехать на ОИ даже в нейтральном статусе

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике должна поехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио, даже если национальная команда будет лишена флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое мнение в интервью ТАСС высказала девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА в свою очередь не согласилось с данным решением, теперь дело должно быть рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Сейчас очень многие говорят на тему того, поедем мы или не поедем, - сказала Латынина. - Но я верю в то, что наши гимнасты обязательно должны поехать. Мужчины должны доказать, что они сильнейшие, а девушки - не отставать от мальчиков".

На прошедшем в октябре чемпионате мира по спортивной гимнастике сборная России завоевала девять медалей - по три золотых, серебряных и бронзовых. Все три золота завоевали мужчины - в командных соревнованиях, в личном многоборье и опорном прыжке (обе медали на счету Никиты Нагорного). Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.