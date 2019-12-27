Клуб КХЛ "Барыс" отменит развлекательные мероприятия из-за крушения самолета в Казахстане

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана отменит развлекательные мероприятия на матче регулярного чемпионата с московским "Динамо" в память о погибших и пострадавших при крушении самолета в Казахстане. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент нур-султанского клуба Борис Иванищев.

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В пятницу самолет авиакомпании "Бек эйр" Fokker 100 ("Фокер-100"), выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением, на борту самолета находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным администрации Алма-Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек. Матч "Барыс" - "Динамо" пройдет в пятницу в Нур-Султане, начало - 16:30 мск.

"Вопрос по поводу минуты молчания перед сегодняшним матчем с "Динамо" решается, подумаем. Возможно, что она будет. Мы многое отменим в плане развлекательных мероприятий", - сказал Иванищев.

"Барыс" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 39 матчах, "Динамо" идет третьим на Западе, имея в активе 53 очка после 41 встречи.