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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус не исключает, что CAS может ужесточить санкции в отношении российского спорта

WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) имеет возможность ужесточить санкции в отношении российского спорта. Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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"Критичность моей позиции определяется рисками, а риски являются существенными. Во-первых, это публичное слушание. Второй пункт является еще более значимым и не менее вероятным - это вероятность вступления в дело новых игроков, которые могут потребовать у суда не смягчения, а ужесточения санкций", - отметил Ганус.

"Вы знаете позицию определенных сторон, которые указывают на неудовлетворенность решения WADA. В этой связи у данных сторон возникает право вступить в это дело и потребовать на основании всей допинговой истории, которая существует, ужесточения санкций. В данном случае речь идет о недопуске наших спортсменов на крупнейшие мероприятия международного уровня", - добавил он.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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