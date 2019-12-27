Ганус не исключает, что CAS может ужесточить санкции в отношении российского спорта

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Критичность моей позиции определяется рисками, а риски являются существенными. Во-первых, это публичное слушание. Второй пункт является еще более значимым и не менее вероятным - это вероятность вступления в дело новых игроков, которые могут потребовать у суда не смягчения, а ужесточения санкций", - отметил Ганус.

"Вы знаете позицию определенных сторон, которые указывают на неудовлетворенность решения WADA. В этой связи у данных сторон возникает право вступить в это дело и потребовать на основании всей допинговой истории, которая существует, ужесточения санкций. В данном случае речь идет о недопуске наших спортсменов на крупнейшие мероприятия международного уровня", - добавил он.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.