РУСАДА в 2019 году выявило более 200 случаев нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило у российских спортсменов 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Нас беспокоят показатели выявления нарушения антидопинговых правил. В 2018 году было 146 нарушений, в этом году на сегодняшний день выявлено 202 нарушения, - сообщил Ганус. - Нас беспокоят пропущенные тесты. Когда мы видим количество неудавшихся попыток, то у нас возникают вопросы к руководству федераций".

Также глава РУСАДА отметил эффективность работы организации в сфере целевого тестирования спортсменов. "Это больше свидетельствует о повышении эффективности нашей работы. Наши показатели по целевому тестированию уникальны: 65% целевого тестирования - это один из лучших показателей в мире", - добавил он.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.