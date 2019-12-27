Эксперт: лидеры показали равную борьбу в танцах на чемпионате РФ по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Лидеры российских танцев на льду выступили настолько ровно на чемпионате страны по фигурному катанию в Красноярске, что назвать сильнейший дуэт очень сложно. Таким мнением по окончании турнира танцоров с ТАСС поделился олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в танцах на льду Дмитрий Соловьев.

"Кому-то удалось выиграть, кому-то нет, кто-то просто хорошо откатал и доволен своим результатом. Что касается основных лидеров, то сказать, что кто-то был сильнее или лучше, у меня, если честно, просто язык не поворачивается", - сказал Соловьев.

Комментируя произвольную программу Синициной и Кацалапова, Соловьев отметил: "Они откатались сегодня далеко не на максимуме, и я говорю так, поскольку знаю, как они могут выступать, как они работают. Не знаю, как сами ребята расценили шероховатости в своем выступлении, но понимаю, как им было непросто выступать последними. Плюс все-таки все подустали к этому старту и эмоционально, и физически - это конец года, все мыслями уже на чемпионатах Европы в Граце и мира в Монреале, и там, думаю, наши ребята покажут тот самый максимум".

"Что касается Саши и Вани, то сегодня они были достаточно свободны, а их элементы были настолько чистыми, что придраться совершенно не к чему. Рад за Тиффани и Джона, они все-таки откатали свои программы, у них все получилось, они сами были довольны - это было видно. И я поздравляю их тренеров - Светлану Алексееву, Елену Кустарову, Ольгу Рябнинину, с которыми также росли и пришли к высокому результату и мы с Катей [Бобровой]. Потенциал Загорски и Гурейро очень высокий", - подчеркнул Соловьев.

й: "Искренне желаю ребятам встретить Новый год, перевести дух и подготовиться к основным стартам сезона так, чтобы составить достойную конкуренцию американцам, французам и канадцам".