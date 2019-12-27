Фигуристы Синицина и Кацалапов стали победителями чемпионата России в танцах на льду

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

По итогам двух программ Синицина и Кацалапов набрали 220,74 балла (88,43 за ритм-танец и 132,31 — за произвольный). Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (219,72; 87,13 + 132,59), третье — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73; 77,38 + 120,35).

24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), они одержали победу на прошлогоднем чемпионате России. В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при — в китайском Чунцине и Москве, в финале серии они стали шестыми.

Чемпионат России в Красноярске является отборочным турниром к чемпионату Европы в австрийском Граце. Согласно принципу отбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на этот турнир, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом ФФККР.

Первенство страны завершится 29 декабря показательными выступлениями.