Ганус: WADA получит уведомление РУСАДА о несогласии с санкциями до 31 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомление от службы доставки DHL о том, что документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по несогласию с санкциями в отношении организации будут доставлены до 31 декабря. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей), куда входят главы Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).