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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ганус: WADA получит уведомление РУСАДА о несогласии с санкциями до 31 декабря

Пакет документов должен поступить непосредственно в главный офис WADA

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило уведомление от службы доставки DHL о том, что документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по несогласию с санкциями в отношении организации будут доставлены до 31 декабря. Об этом сообщил журналистам в пятницу генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей), куда входят главы Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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"DHL информировал нас о том, что пакет документов лично будет доставлен до 31 декабря непосредственно в офис, WADA уже получило уведомление. Далее пакет готовится, подается в суд, формируется состав судей. Предполагаем, что рассмотрение может завершиться в апреле-мае, если не будет сложных технических экспертиз", - отметил Ганус.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам ОКР будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Ганус, Юрий АлександровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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