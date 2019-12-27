Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. Фигурист в шестой раз принимает участие в чемпионате России, до этого его лучшим достижением было третье место в 2018 году, в прошлогоднем розыгрыше турнира он стал пятым. В нынешнем сезоне спортсмен стал бронзовым призером этапа Гран-при в США и серебряным призером на этапе в Москве.

Чемпионат России в Красноярске является отборочным турниром к чемпионату Европы в австрийском Граце. Согласно принципу отбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на этот турнир, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом ФФККР.

Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.