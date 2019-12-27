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Чемпионат России по фигурному катанию

Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Второе место занял Артур Даниелян, третье - Александр Самарин
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Алиев занял первое место в мужском одиночном катании на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ 20-летний фигурист набрал 260,98 балла (87,35 + 173,63). Второе место занял Артур Даниелян (253,42; 75,72+177,70), третье - Александр Самарин (252,74; 80,68+172,06).

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Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. Фигурист в шестой раз принимает участие в чемпионате России, до этого его лучшим достижением было третье место в 2018 году, в прошлогоднем розыгрыше турнира он стал пятым. В нынешнем сезоне спортсмен стал бронзовым призером этапа Гран-при в США и серебряным призером на этапе в Москве.

Чемпионат России в Красноярске является отборочным турниром к чемпионату Европы в австрийском Граце. Согласно принципу отбора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на этот турнир, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом ФФККР.

Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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