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Молодежный чемпионат мира по хоккею

IIHF включила в сборную десятилетия молодежных чемпионатов мира Василевского и Кузнецова

В сборную также вошли Райан Эллис, Томас Шабо, Теуво Терявяйнен и Трой Терри
Андрей Василевский AP Photo/Jason Behnken
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Jason Behnken

ТАСС, 27 декабря. Голкипер Андрей Василевский и нападающий Евгений Кузнецов попали в символическую сборную десятилетия молодежных чемпионатов мира по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

В составе молодежной сборной России Василевский трижды выиграл награды молодежных чемпионатов мира. В 2012 году он стал серебряным призером, а в 2013-м и 2014-м завоевал бронзовые медали.

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В 2014 году Василевский стал чемпионом мира, выступая за основную сборную России. Помимо этого, на его счету еще две бронзы мировых первенств (2017, 2019). По итогам сезона-2018/19 российский голкипер, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Тампу-Бэй", получил награду лучшего вратаря лиги ("Везина Трофи").

Кузнецов выиграл молодежный чемпионат мира в 2011 году, на следующий год он стал серебряным призером турнира. В составе основной сборной он два раза завоевывал золото чемпионатов мира (2012, 2014), а также дважды становился бронзовым призером (2016, 2017). По итогам сезона-2017/18 Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ "Вашингтон".

В сборную десятилетия молодежных чемпионатов мира также вошли два канадских защитника Райан Эллис и Томас Шабо, финский нападающий Теуво Терявяйнен и форвард сборной США Трой Терри.

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