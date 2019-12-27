Трусова считает верным отказ от тройного акселя в короткой программе чемпионата России

15-летняя фигуристка, для которой нынешний чемпионат России стал вторым в карьере, заявила в короткой программе элемент повышенной сложности - тройной аксель. Однако в прокате она выполнила этот прыжок в два оборота. За свое выступление она получила 76,46 балла.

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова считает, что вместе с тренерами приняла верное решение, отказавшись от исполнения тройного акселя в короткой программе чемпионата России в Красноярске. Об этом она сообщила журналистам.

"В целом я довольна, но есть ощущение, что не доделала, - сказала Трусова. - Сделала двойной аксель вместо тройного, после тренировки тренеры сказали, давай сегодня не будем рисковать. Конечно, мне хотелось прыгать, но я согласилась с тренерами, сейчас понимаю - решение было верным. Завтра [в произвольной программе] я пойду по максимуму".

Фигуристка открывала соревнования в женском одиночном катании. "Я люблю выступать в начале, - сказала она. - Первый стартовый номер самый лучший - я уже откаталась, а остальные - еще нет".

Также Трусова рассказала, чем отличается этот турнир от прошлогоднего национального чемпионата в Саранске. "Пока не могу сравнить, очень разные соревнования, возможно, здесь я себя чувствую увереннее, чем в Саранске, - сказала она. - Но отбор волнителен, хочется отобраться, тогда было легче. Поэтому получилось хорошо кататься".

Произвольные программы фигуристки представят в субботу.