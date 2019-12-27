Медведева извинилась перед болельщиками чемпионата России за холодную реакцию на поддержку

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева извинилась перед болельщиками, присутствовавшими на чемпионате России в Красноярске, за холодную реакцию на поддержку трибун. Спортсменка обратилась к болельщикам через журналистов после выступления в короткой программе на турнире, проходящем в Красноярске.

Медведева выступила в короткой программе на чемпионате России в сломанных коньках

После короткой программы Медведева занимает пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на предстартовой тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю.

"Болельщики мне очень помогли, - сказала Медведева. - Я хочу извиниться, что так холодно, возможно, отреагировала. Но впечатления колоссальные. [Тренер] Брайан [Орсер] сказал после проката, что гордится мной".

"Я справилась с нервами - это самое главное. Справилась с тем, что тряслись коленки, руки. Мы с Брайаном заматывали скотчем ботинок максимально, насколько это возможно", - рассказала спортсменка.

Произвольную программу фигуристки представят на чемпионате России в субботу. Как ранее Медведева сообщила журналистам, она планирует продолжать выступление в старых коньках, однако попросила дать ей время.