Хусаинов: Егоров оправдывал судей после очевидных ошибок с их стороны

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров старался оправдывать арбитров после неудачно проведенных матчей. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Сергей Хусаинов.

В пятницу РФС объявил об уходе Егорова со своего поста.

"Человек был назначен до прихода Дюкова на пост президента РФС, не он эту судейскую команду собирал и готовил, не он им дал судейское образование. Решения судей вызывали справедливую критику, поскольку арбитры принимали непоследовательные решения, - сказал Хусаинов. - Критиковать Егорова можно за то, что он в очевидных для всех ситуациях пытался нивелировать негатив и даже оправдать действия судей. То есть вместо того чтобы честно признать ошибки, он защищался и прикрывался президентом".

"Но ставить в вину ему все неурядицы было бы несправедливо. Система, к сожалению, находится в очень глубоком кризисе. Снижение критики зависит от качества работы исполнителей, не надо давать повода для нее", - добавил он.

При Егорове впервые в премьер-лиге была применена система видеоассистента рефери (VAR). "Понятно, что система VAR прогрессивна, но есть много недовольных. Судьи VAR были избирательны в плане решений по эпизодам. Кто бы ни пришел вместо Егорова, он один ничего не решит, это системный сбой", - подчеркнул специалист.